Agorà San Sebastiano, organizzatori soddisfatti: numeri sbalorditivi

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è un progetto che parte da lontano. Nasce da un’idea degli imprenditori Peppe Minopoli (Red Carpet) e Gigi Molfetta (Sirio Events), che hanno unito le forze e creato un qualcosa che ad oggi è andato oltre ogni aspettativa. Fu chiesto all’amministrazione di San Sebastiano al Vesuvio la possibilità di creare un polo per la cultura.

“Il Sindaco Giuseppe Panico e l’amministrazione ci hanno accordato la loro fiducia affidandoci un’area del Parco Urbano di San Sebastiano per tutte le sere d’estate. – hanno dichiarato gli organizzatori – Al secondo anno di attività, i numeri sono sbalorditivi: abbiamo superato i 12mila spettatori”.

Tanti sono stati i complimenti per la programmazione cinema.

“Abbiamo avuto varie anteprime tra cui “Rossosperanza” prodotta da Mad entertainment di Luciano Stella con la regia di Annarita Zambrano e anche “Uomini da marciapiede” che sicuramente sarà un successo, presentato dal regista / attore Francesco Albanese e dall’attore Herbert Ballerina con la presenza anche della produzione Run cinema di Andrea Cannavale. hanno continuato Molfetta e Minopoli – Per la rassegna Teatrando abbiamo avuto l’onore di ospitare grandi nomi come Maurizio de Giovanni, Gianfranco Gallo, il maestro Morelli, Paolo Caiazzo. Abbiamo avuto la rassegna musica jazz curata da Michele Solipano (Napoli Jazz Club) anche qui con ospiti importantissimi come per esempio Chiara Civello e Joe Barbieri. Questa edizione è stata fantastica. Cercheremo di continuare a dare il massimo con la speranza di continuare ad ottenere grandi risultati come quest’anno anche per le prossime edizioni”.