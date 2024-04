Al Comicon presentazione figurine ufficiali UEFA EURO 2024™

Imperdibile il panel di sabato 27 aprile alle h 12:00 sull’Hyperstage dell’area videogame (Padiglione 5). Protagonisti indiscussi Lele Adani, noto ex calciatore adesso opinionista televisivo, MikeShowSha con la sua passione per il “pallone”, e Chiamarsi Bomber, una delle community più popolari nel mondo del calcio. Sarà un’oretta di pura passione, e non solo per il calcio – lo sport nazionale paragonabile a una religione, soprattutto a Napoli – ma anche per un hobby intramontabile e intergenerazionale: il collezionismo. Tra gag e pronostici sugli attesissimi europei previsti in Germania dal 14 giugno, verrà coinvolto anche il pubblico che si divertirà a giocare con la nuova collezione ufficiale di figurine dedicate proprio a UEFA EURO 2024™, disponibili a partire dal 24 aprile in edicola, nei supermercati e su topps.com.