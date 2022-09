Al Festival del Cinema di Venezia sul red carpet trionfa il made in Italy con “épaule”.

Mai come quest’anno il red carpet del Festival del Cinema di Venezia si è affermato come una vetrina dei più eccellenti designer del made in Italy. L’Oscar del Bel Paese è tornato per la sua 79^ edizione al Lido di Venezia e lo ha fatto in grande stile. La moda italiana è la protagonista assoluta, non solo sul red carpet con grandi firme ma anche con i giovani designer, come nel caso di “épaule”.

“épaule” per il red Carpet della 79^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia è scelto da Elisa Caterina Egger che indossa per l’occasione un capo iconico di collezione, la cappa dress modello Paris.

épaule è un marchio ispirato a Philomena Sarti, musa cresciuta negli anni’50, pone al centro del suo lavoro la passione per i tessuti di pregio, per la tradizione e l’artigianalità nel saper creare capi di lusso Made in Italy, rifiniti e curati nei dettagli a mano dalle sarte della maison épaule.

La nuova generazione dei Sarti si presenta con un team tutto al femminile, sentendo l’esigenza, attraverso la passione per il bello e per l’armonia delle forme, di realizzare un “LUXURY BIJOUX” come accessorio per le spalle che crea un piacere duraturo di stile. épaule nello studio del prodotto ricrea una bellezza che diventa ricerca di design ispirato alla geometria del cerchio e alla sua simbologia di perfezione e armonia.

épaule veste una donna dallo stile ricercato, dal carattere forte e indipendente, colei che ama viaggiare e distinguersi con inimitabile eleganza, con i capi che sono e trasmettono la vera differenza.

Il brand opera in una nicchia di mercato, con una produzione di modelli limitata, a basso impatto ambientale.

La collezione continuativa per le spalle “Across the Seasons” di épaule 6419 è un viaggio trasversale in un lusso consapevole, che attraversa tutte le stagioni, tutte le epoche e che valorizza ed esalta ogni età delle donne.

