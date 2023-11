Al Vomero, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una marcia silenziosa per riflettere e non dimenticare

Per amore, per riflettere, per non dimenticare. Lunedì 27 novembre, nell’ambito degli eventi promossi dalla Municipalità 5 Vomero – Arenella, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la centralissima via Scarlatti (altezza piazza Vanvitelli), cuore pulsante del quartiere collinare partenopeo, a partire dalle 11.30, ospiterà una marcia silenziosa dal titolo “Fiori rossi… per te Giulia”.

L’appuntamento, patrocinato dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus e sostenuto dalla consigliera comunale Alessandra Clemente vedrà, tra l’altro, la partecipazione dell’attrice Rosalia Porcaro e dell’artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Mauro Maurizio Palumbo.

All’evento prenderanno parte, inoltre, gli alunni di alcune scuole della Municipalità: Liceo classico Sannazaro, Scuola media statale Belvedere, Istituto Salesiani Vomero e l’Istituto comprensivo Cesare Pavese. Tutti uniti dal motto “Giulia, il tuo sorriso, una stella per tutti… Vietato dimenticare”.

Lunedì 27 novembre 2023 – dalle ore 11.30

Via Scarlatti (altezza piazza Vanvitelli) – Napoli