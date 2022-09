Amore e futuro: torna IdeainDesign alla fiera “Mia Sposa”.

Dove c’è casa c’è futuro. Con queste parole lo studio di progettazione e realizzazione di interni IdeainDesign annuncia la sua partecipazione alla 15esima edizione della fiera più amata dell’anno “Mia Sposa”. La società, guidata dai fondatori Antonio Capogna, Pasquale Mariniello e Armando Arena, anche questa volta allestirà uno stand per l’evento, organizzato da Marcello Damiano, che si terrà dal 1 al 9 ottobre presso il centro commerciale Medì a Teverola. Alla manifestazione, oltre ai soci fondatori, sarà presente tutto il team del brand, formato da giovanissimi progettisti e designer.

IdeainDesign, presente sul territorio campano da diversi anni, si impegna a soddisfare completamente le esigenze del cliente, il quale è guidato in tutte le fasi e di progettazione che di realizzazione, fino ad opera compiuta; insomma un vero e proprio “chiavi in mano”. Infatti, il know-how del team è quello di personalizzare ogni abitazione secondo i gusti e le preferenze dell’acquirente. “Crediamo – afferma il gruppo – che la casa non sia di chi la progetta, ma di chi la vive. Ogni casa ha la sua storia, le sue peculiarità e niente più di essa è espressione delle persone che la abitano. Siamo convinti che per un cliente non ci sia niente di più bello che entrare nella propria casa e riconoscerla come propria, come l’ha sempre sognata e di continuare provare questa stessa sensazione anche a distanza di moltissimi anni. Proprio per questo abbiamo deciso di rinnovare la nostra presenza a Mia Sposa, poiché la casa, tra tutte le altre cose, è soprattutto sinonimo di famiglia e di futuro”.

Uno dei progetti in cantiere di IdeainDesign è quello di estendere il brand a livello nazionale: “Vogliamo continuare a crescere, espanderci e ricevere sempre nuovi stimoli – conclude il team -. Crediamo fortemente in una partecipazione attiva al lavoro, visione aziendale che si allinea perfettamente a quella di Damiano, fondatore di Mia Sposa. Questo tipo di iniziative, infatti, sono fondamentali per la società tutta, in quanto, nonostante le mille difficoltà che al giorno d’oggi possono esserci per la realizzazione di un matrimonio, continuano a far credere nell’amore e nella parola futuro: due elementi fondamentali per ogni tipo di progetto”.