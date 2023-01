Angela Achilli tra le regine della magica notte di San Silvestro in piazza del Plebiscito.

Angela Achilli è stata tra le regine del Capodanno nella splendida piazza del Plebiscito; cantante, presentatrice e speaker radiofonica, insieme al noto conduttore radiofonico Gianni Simioli ha letteralmente animato la seconda parte della serata.

Vestita con due magnifici abiti dello stilista Carmine Ruggi ed affiancata nei preparativi dal suo eccellente make up artist Antonio Riccardo, la conduttrice ha incantato le 70.000 persone presenti in piazza cantando il suo singolo “Ricomincio da me”, un brano autobiografico legato ad un periodo in cui la vita di Angela è radicalmente cambiata.

Tanti artisti in questa serata a dir poco indimenticabile: Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi… E naturalmente lo showman Peppe Iodice artefice di questa manifestazione di successo.