Anima Iris, presentazione dei progetti venerdì 23 a Pompei.

ANIMA IRIS, Studio e centro di consulenza integrata in Psicologia clinica, da sempre in primo piano per la prevenzione e la cura in ambito psicologico, medico e sociale, con la sua equipe al completo formata dall’ideatrice di tutti i progetti, la dott.ssa Annamaria Ascione, con la dr.ssa Vincenza Alfano, responsabile scientifica, Neurologo e Psichiatra Dirigente UOCSM ASL NA 3 SUD, le colleghe dott.sse Annunziata Perrino, Rita Zampi, Federica Di Paolo – Neuropsicomotricista – e il dott. Antonio Aurioso – Scienze Motorie, Osvaldo Bevilacqua – Farmacista e Nutraceutica MaroSup ed Ester Rascato per la grafica saranno presenti il 23 settembre alle ore 18.00, presso l’Istituto Pontificio Bartolo Longo – Pompei – per la presentazione dei progetti:

– “Girasoli in movimento” per Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni;

– “Arte e Psiche” per lavoro di gruppo con gli adolescenti dedicato a Luca Piscopo, quindicenne prematuramente scomparso e presentato all’Ordine dei Medici di Napoli come esempio di umanizzazione delle cure;

– “Ascoltiamo i Giovani” – ID 33 – Rete Servizi per gli Adolescenti finanziato dalla Regione Campania.

Tutti i lavori si avvalgono della grafica della pittrice Ester Rascato.

ANIMA IRIS promuove i propri progetti per aiutare giovani e giovanissimi nel loro percorso di crescita personale e sociale.

Saranno presenti personalità del mondo ecclesiastico quali il Responsabile della Bartolo Longo – Fra Filippo, La Madre Generale del Santuario di Pompei – Suor Ermelinda, il Prof. Luigi Ramunno del Rettorato, il Vescovo Don Giuseppe Longarini del Consultorio Diocesano, il Comandante dei Vigili Urbani di Pompei – Gaetano Petrocelli, il Comandante dei Carabinieri di Pompei – Angelo Esposito, i Direttori di Dipartimento di Salute Mentale ASL NA 3 SUD – Pasquale Saviano e della ASL SA – Giulio Corrivetti, l’Avv. Rotale Angela Esentato, la Psicoanalista Sunny De Vita, la Psichiatra Carla Boccia, Ludovica Genna – Dirigente Medico del Cardarelli di Napoli, Silvana Manco – Presidente Donne Medico Napoli, il Sindaco di Santa Maria la Carità Giosuè D’Amora, l’Assessora del Comune di Santa Maria la Carità Carmen La Mura, diverse rappresentanze delle Scuole del Territorio, quali la Dirigente Scolastica del Terzo Circolo Didattico di Scafati Rita Maddaloni e il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” di Scafati Domenico D’Alessandro oltre a tantissimi altri esperti del mondo sanitario, scolastico, e sociale.

Partnership dell’evento:

FEED YOUR MIND – che si occupa di formazione e potenziamento cognitivo sul territorio

ENTE DEL TERZO SETTORE “Concordia Magna Res Crescunt“, con il Presidente Dott. Pasquale Contaldi