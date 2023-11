Aperitivo solidale alla Comunità di Sant’Egidio domenica 26, una coperta per uno spritz

Torna l’aperitivo solidale organizzato dai giovani della Comunità di Sant’Egidio Napoli in collaborazione con i Giovani per la Pace.

L’iniziativa dell’Aperitivo Solidale nasce dall’esigenza di raccogliere coperte che possano aiutare ad affrontare il freddo agli amici di strada che ogni sera i volontari incontrano per le vie di Napoli. Sarà anche l’occasione per ascoltare testimonianze e conoscere meglio il servizio della Comunità di Sant’Egidio.

Domenica 26 novembre alle ore 18:30 presso la sede della Comunità di Sant’Egidio in via Luigi Palmieri 19, sarà possibile ascoltare l’esperienza dei volontari, farsi raccontare cosa significa svolgere il servizio in strada e cosa vuol dire decidere di essere, ogni giorno, al fianco dei più bisognosi. Sarà inoltre possibile sostenere la Comunità tramite la donazione di coperte o di un’offerta libera che sarà utilizzata per l’acquisto delle stesse, ricevendo in cambio un ottimo spritz!

La comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968 per poi diffondersi in 70 paesi del mondo. Preghiera, poveri e pace sono i suoi riferimenti fondamentali. Ogni sera i volontari della Comunità di Sant’Egidio sono impegnati non solo nella distribuzione di pasti caldi agli amici di strada, ma anche nell’ascolto e nell’accoglienza.