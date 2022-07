Arena San Sebastiano, Francesco Cicchella venerdì 29, ad agosto Gino Rivieccio e Massimiliano Gallo.

Grande attesa per l’ultimo evento del mese di luglio di Agorà San Sebastiano al Vesuvio. La manifestazione di cinema, musica e teatro a cura di Sirio Events, Red Carpet e Comune di San Sebastiano in collaborazione con la Regione Campania nel Parco Urbano di via Panoramica ospita, il 29 luglio alle 21,15, Francesco Cicchella e il suo “Diffidate dalle imitazioni -Show”. Da Michael Bublè a Ultimo, da Massimo Ranieri a Gigione fino ad Achille Lauro. Tra cavalli di battaglia e tanta musica, l’artista napoletano propone una carrellata dei suoi personaggi cult, noti al pubblico televisivo. Il cinema riprende poi con la proiezione di Madres paralelas di P. Almodovar (30 luglio), Ariaferma di Leonardo Di Costanzo che interverrà alla serata (31 luglio).

Agorà San Sebastiano al Vesuvio svela anche il programma del mese di agosto: dallo show di Gino Rivieccio alla comicità di Ciro Ceruti al grande cinema italiano e straniero e poi una rassegna su Pasolini e una dedica speciale a Catherine Spaak e gran finale con Massimiliano Gallo.

“Siamo davvero soddisfatti di questa prima parte della rassegna. Dopo ben 7 anni, il Parco Urbano ha riaperto al pubblico che può fruirne non solo al mattino ma anche alla sera grazie alla proposta culturale estiva di Agorà. Film, ma anche spettacoli comici e concerti hanno attratto tanto pubblico. In particolare, abbiamo registrato sold out per le serate dei film “E’ stata la mano di Dio” ospite l’attore Ciro Capano e “Nostalgia”, ospite l’attore Francesco Di Leva. Sera dopo sera il pubblico di tutta l’area vesuviana si è data appuntamento nel Parco di San Sebastiano grazie alla magia del cinema e alla varietà della proposta culturale e di intrattenimento ma anche alla frescura della location. La programmazione del mese di agosto vedrà ancora tanti film ma anche tanti ospiti e spettacoli divertenti senza dimenticare un omaggio a Pier Paolo Pasolini e una dedica a Catherine Spaak”, ha dichiarato Giuseppe Minopoli, direttore tecnico Red Carpet.

“La scelta di proporre un programma che intervallasse le serate di cinema con quelle di spettacolo ci ha premiato. – ha aggiunto Luigi Molfetta, Sirio Events – La comicità di Paolo Caiazzo, sold out, ma anche il ritmo della musica di Carlo Faiello hanno fatto centro. Ora attendiamo con ansia Cicchella prima di accogliere in questo meraviglioso Parco Gino Rivieccio, Ciro Ceruti e Massimiliano Gallo”.

Nell’ampia area verde del Parco, oltre 600 comodi posti a sedere numerati, anche ad agosto e fino al 4 settembre, ogni sera sarà possibile seguire un evento: verranno proiettati 31 film e il pubblico potrà assistere a 4 eventi: lo show di Gino Rivieccio “Fifty Fifty” con le Bluenote4tet (4 agosto); lo spettacolo di Ciro Ceruti “Shit life” (30 agosto); evento a sorpresa (1 settembre); lo spettacolo “Resilienza 3.0” con Massimiliano Gallo (4 settembre).

Programma Agosto e Settembre 2022

PROGRAMMAZIONE CINEMA e eventi:

Jurassic world: dominion di C.Trevorow (1 agosto),

House of Gucci di R. Scott (2 agosto)

Koza nostra di G.Dota (3 agosto),

EVENTO: Gino Rivieccio in “Fifty Fifty” (4 agosto)

E’ stata la mano di Dio di P.Sorrentino (5 agosto),

Il lupo e il leone di G.Maistre (6 agosto),

Qui rido io di M.Martone (7 agosto),

Il sesso degli angeli di L. Pieraccioni (8 agosto),

Nostalgia di M.Martone (9 agosto),

Spiderman no way home di J.Watts (10 agosto)

La vacanza di E.Iannaccone (11 agosto) omaggio a Catherine Spaak/ interverrà il regista

Sonic 2 di J.Fowler (12 agosto),

Settembre di J.Steigerwalt (13 agosto),

Uncharted di R. Flejscher (14 agosto),

Rassegna P.P. Pasolini Uccellacci uccellini di P.P.Pasolini (15 agosto), Mamma Roma di P.P.Pasolini (16 agosto), Accattone di P.P. Pasolini (17 agosto)

Illusioni perdute di X.Giannoli (18 agosto),

Jurassic world: dominion di C.Trevorow (19 agosto),

Qui rido io di M.Martone (20 agosto),

L’arminuta di G.Bonito (21 agosto),

Licorice pizza di P.T.Anderson (22 agosto),

E’ stata la mano di Dio di P.Sorrentino (23 agosto),

Il ritratto del duca di R. Micheli (24 agosto),

Il capo perfetto di Leon De Aranoa (25 agosto),

Nostalgia di M. Martone (26 agosto)

Diabolik di Manetti Bros. (27 agosto),

French Dispatch di W.Anderson (28 e 29 agosto)

EVENTO: Ciro Ceruti in “Shit life” (30 agosto)

E’ andato tutto bene di F.Ozon (31 agosto)

EVENTO (1 settembre)

Come prima di Tommy Weber (2 settembre),

House of Gucci di R. Scott (3 settembre),

EVENTO: Massimiliano Gallo in “Resilienza 3.0”

Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Inizio film ore 21,15

Biglietto cinema: 4 euro (acquistabile alla biglietteria sul posto o tramite Go2). Fino a 12 anni e over 70 biglietto 3,50 euro

Info biglietti eventi: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Biglietti eventi acquistabili su Go2 e TicketOne