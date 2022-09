Arie. Tra Letteratura e Filosofia, martedì 6 e mercoledì 7 a iocisto a cuta dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Martedì 6 e mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 18, in collaborazione con la Libreria Iocisto,

l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici organizza a piazzetta Masullo due incontri dal titolo Arie. Fra letteratura e filosofia, per la cura di Luigi Agnano, Fiorinda Li Vigni e Claudia Migliore.



A partire da brani di Italo Calvino e di Emmanuel Carrère, filosofi e letterati – invitati a uno stesso tavolo – avvieranno un percorso all’interno dell’universo letterario che si configura al tempo stesso come riflessione su grandi temi filosofici.

I primi due appuntamenti del ciclo saranno dedicati rispettivamente al rapporto fra lo scrittore e il mondo, a partire dal tema della leggerezza, e alla natura della scrittura, intesa come spossessamento.



Interverranno, martedì 6, Maurizio Ferraris e Silvio Perrella; mercoledì 7, Bruno Moroncini e Titti Marrone. La partecipazione è libera.