Career Day Langosteria & Cheval Blanc Paris lunedì 12 e martedì 13 Hotel Mediterraneo.

Langosteria e Cheval Blanc Paris (Gruppo LVMH) sono alla ricerca di nuovi talenti,

per Milano e Parigi, pronti ad esprimersi all’insegna dello stile e dell’Art de Recevoir!

Proseguendo la partnership inaugurata con l’apertura del ristorante Langosteria al settimo

piano dell’hotel Cheval Blanc Paris, i due Gruppi hanno progettato congiuntamente una

serie di ‘giornate aperte’ a Bari, Napoli e Milano per scoprire ed ingaggiare i migliori talenti

d’Italia che saranno valorizzati nei team di lavoro italiani e francesi. Per tutte le posizioni è

previsto un supporto abitativo se richiesto.

Enrico Buonocore CEO & Founder del Gruppo Langosteria, nasce a Milano da genitori

campani, provenienti dalla Costiera Amalfitana.

La magnifica costa, i suoi profumi e i suoi sapori hanno caratterizzato fortemente la filosofia del Gruppo Langosteria. Per questo Napoli

è un luogo chiave per la ricerca di giovani talenti pronti a mettersi in gioco.

Gli incontri si terranno a Napoli il 12 – 13 Settembre 2022, dalle 09:00 alle 18:00.

Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Via Ponte di Tappia, 25 – Napoli

