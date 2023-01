Arriva Salotto Buono, il contenitore tv delle eccellenze campane, tutti i lunedì su Canale 95.

Parte Salotto Buono, un contenitore televisivo ideato da Roberto Esse e Vincenzo Peretti. Un occhio attento all’attualità regionale in onda il lunedì dalle ore 18 alle 19, in rigorosa diretta, su Canale 95 del digitale terrestre.

Salotto Buono vuole essere un approfondimento settimanale sulle eccellenze del territorio.

L’intento è quello di portare sul piccolo schermo tutto quanto fatica a trovare spazio sui media.

Le storie. In primo piano i ritratti di quanti lavorano per rendere eccellenti le produzioni della regione Campania. Artigiani e imprenditori al servizio del territorio.

L’agricoltura. Le realtà regionali raccontate direttamente dai protagonisti. Dal territorio allo Scaffale la storia delle filiere campane.

Il food. Viaggio nel mondo della cucina alla scoperta dei volti nuovi del territorio. Dalle certezze stellate alle nuove realtà che cercano spazio.

Arte, musica e cultura. Tutto quello che un tempo era considerata la terza pagina rivive con una ricerca di quanto è in grado di suscitare emozioni ed interesse nel pubblico di Salotto Buono.



Attualità. Temi e tempi della politica, problematiche e soluzioni. Tutti gli spunti indispensabili per mettere in contatto chi amministra con quanti vivono sul territorio.

In studio Roberto Esse e Vincenzo Peretti. Realizzazione televisiva Pasquale Turco e Gerardo Tucci.

Art director: Ferdinando Polverino de Laureto.