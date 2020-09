ARTerie Musica, teatro, cinema e danza Il calendario dal 15 al 20 settembre.

Ultima settimana di programmazione per #ARTerie, rassegna di musica, teatro, cinema e danza, realizzata con Fondi POC 2014-2020 e organizzata grazie a una forte sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e gli operatori culturali del territorio. Dal 15 al 20 settembre i luoghi che ospiteranno gli eventi sono Maschio Angoino, Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata e Cortile del Teatro Nest. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. In ottemperanza alle norme imposte dall’emergenza da Covid 19 è obbligatoria la prenotazione. È possibile consultare il programma completo di #ARTerie sul sito www.comune.napoli.it e sul sito https://arterienapoli.com/

Martedì 15 settembre, alle 21, nel cortile del Maschio Angioino va in scena “Redfrida”, liberamente ispirato a “Viva la vida” di Pino Cacucci, con Emiliana Bassolino, per la regia di Ciro Pellegrino. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 342 1116937.

Mercoledì 16 settembre, alle 21, sempre al Maschio Angioino, c’è Roberto Azzurro in “I’m on fire” di Carolina Sellitto. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 342 1116937.

Giovedì 17 settembre, alle 21, al Maschio Angioino, spazio a una “Serata dedicata a Manlio Santanelli”, con Nello Mascia e la compagnia di Attori indipendenti. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 342 1116937.

Venerdì 18 settembre, alle 21, al Maschio Angioino, Gianfranco Gallo è regista e interprete di “L’Ultima Lezione di Boogie ed altre storie”. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 342 1116937.

Sabato 19 settembre, alle 21, al Maschio Angoino andrà in scena “Troiane, figlie di un Dio minore?”, una produzione Gabbianella club srl, con testo e regia di Iolanda Schioppi. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 342 1116937. Sempre alle 21, nel Cortile del Teatro Nest, spazio al cinema con la proiezione del film “Il sindaco del Rione Sanità”, adattamento in chiave moderna dell’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, ispirato alla sua rappresentazione teatrale del 2017, per la regia di Mario Martone. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp).

Domenica 20 settembre, alle 21, al Maschio Angioino, “La Notte dei Filosofi. Sull’amore e la memoria”, a cura di Giuseppe Ferraro. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 342 1116937. Stesso giorno, stessa ora, per “Quotidiane ispirazioni”, con Francesco di Leva e Adriano Pantaleo, nel Cortile del Teatro. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp).