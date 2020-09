Il Milan veste napoletano, accordo per 2 anni con Harmont & Blaine per le divise sociali.

Harmont&Blaine veste il Milan. Il noto marchio italiano del ‘bassotto’ sarà per le prossime due stagioni Official Style Partner del club rossonero, a cui fornirà le divise ufficiali formali per la prima squadra maschile e femminile e i rispettivi staff.

“Il brand di Ac Milan e quello di Harmont&Blaine hanno entrambi una storia meravigliosa e sono pienamente allineati su valori fondamentali come innovazione e modernità”, commenta il Chief Revenue Officer del club rossonero, Casper Stylsvig.

L’accordo tra i due brand, oltre alle tradizionali attività di marketing, prevede anche lo sviluppo di progetti creativi che si estenderanno dal digital alle esperienze retail.

“Siamo davvero felici di intraprendere questa collaborazione – aggiunge Marco Pirone, ad di Harmont &Blaine Spa – Ac Milan è una eccellenza sportiva in Italia e nel mondo, esempio indiscusso di valori positivi che ci accomunano, come la lealtà, il lavoro di squadra e l’impegno quotidiano”. (ANSA).