Associazioni Rise Up, Città Domizia e C’entro: grande la prima edizione del “Kids Xmas Party” .

Il Natale è ormai alle porte e a Castel Volturno protagonisti sono i bambini. Infatti, ieri pomeriggio, martedì 20 dicembre, a partire dalle ore 18:30, presso l’auditorium della Parrocchia Santa Maria del Mare in Viale degli Oleandri a Villaggio Coppola – Pinetamare, si è tenuta la prima edizione del “Kids Xmas Party”.

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione “Rise Up” ha visto la partecipazione di moltissime persone. Patrocinato dalle associazioni “Città Domizia”, presieduta da Cesare Diana, e “C’entro”, con a capo Peppe Miele, “Kids Xmas Party” è stato un momento davvero magico per i più piccoli, i quali hanno potuto scattarsi delle foto con Babbo Natale, giocare tra centinaia di palloni, gustare tantissime leccornie natalizie.

Ma come si sa, quest’atmosfera ha coinvolto anche i più grandi, i quali hanno potuto assistere ai diversi intrattenimenti e condividere con i propri figli delle ore che fanno bene al cuore. “Siamo felici – affermano le associazioni – che questo evento abbia preso forma, poiché a Castel Volturno servono, anzi sono indispensabili momenti come questo. I bambini hanno bisogno di essere messi al centro del nostro interesse, specie in questo periodo dell’anno. Un pomeriggio per loro, per le loro famiglie e per tutti coloro che hanno voluto vivere, almeno per un paio di ore, la bellezza della magia del Natale”.