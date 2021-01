Atitech per il sociale, 1500 pasti nei quartieri disagiati. Strino (Larsec): Da Lettieri un segnale di speranza per Napoli.

Distribuiti 1500 pasti caldi in 16 giorni nei quartieri napoletani di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sanità. Questo il bilancio del “Natale solidale” Atitech, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni Lettieri. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i volontari dell’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala, volge al termine con la conclusione del periodo natalizio.

“Sono tanti gli episodi che ci hanno colpito e che rimarranno indelebilmente impressi nei nostri cuori – dichiara Vincenzo Strino, presidente dell’associazione Larsec-. Abbiamo seguito personalmente le varie fasi dell’iniziativa, giorno per giorno, insieme al presidente Lettieri che è stato al nostro fianco, in prima linea, e che ha fortemente voluto che si realizzassero sia questa distribuzione sia quella delle calze dell’Epifania. Le associazioni di volontariato che fanno beneficenza auspicano che tanti imprenditori facciano come Lettieri e che sentano come un obbligo morale quello di dare una mano a chi ne ha bisogno, soprattutto in questo momento di pandemia”. Il responsabile dell’associazione cita anche due esempi.

“Il primo è avvenuto il giorno della vigilia di Natale, quando i volontari hanno portato i pranzi nel rione dei Fiori ed hanno trovato le persone in attesa trepidante. Appena li hanno visti sono andati loro incontro e hanno voluto aiutare a sistemare tutto nell’androne di un palazzo, dove poi hanno voluto distribuire loro stessi i pasti alle altre famiglie”. Un altro episodio è capitato invece nel giorno dell’Epifania.

“Ha come protagonista una mamma – racconta Strino -, la quale ha voluto portare i propri figli al Larsec perché i bambini tenevano a ringraziare personalmente per le calze ricevute. Il primo episodio è stato emozionante anche perché noi volontari ci siamo resi ancor di più conto di quello che stavamo facendo e del gesto che abbiamo compiuto in questi giorni”.

Secondo il responsabile di Larsec Strino “il presidente Lettieri ha confermato che, anche considerando i risultati, lui è ancora più motivato a non fermarsi qui. Vorrebbe riaprire la mensa dell’azienda per utilizzarla a vantaggio delle famiglie della zona, realizzando ciò che da tempo era un suo desiderio. Conoscendolo, avendo collaborato anche in passato per iniziative di beneficenza, sappiamo che non si risparmierà e che, insieme ai suoi collaboratori, farà in modo che nei prossimi mesi la mensa e i pasti per le famiglie bisognose possano diventare una realtà permanente. Sarebbe molto bello per le famiglie che non credevano ai loro occhi per tanta generosità”.