Atmosfere da Sogno, grande successo a San Domenico Maggiore.

Fantastico e magico nuovo successo dello spettacolo Atmosfere da Sogno, presso il Sagrato del Chiostro di San Domenico Maggiore di Napoli, realizzato in occasione della Rassegna Estate a Napoli in ” Do Maggiore “,voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dal 20 settembre al 3 ottobre.

Spettacolo Concerto già apprezzatissimo e di grande successo ottenuto ad Agosto scorso,nella notte di San Lorenzo,sulla suggestiva e naturale cornice del Castel Dell’ Ovo,ideato e prodotto dall’Associazione Culturale Noi per Napoli e dai suoi due artisti e rappresentanti,il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli che propone il connubio tra l’ Arte Lirica, Teatrale e Circense.

Ed ha confermato ed appagato le attese e la curiosità dei tanti spettatori che non erano riusciti a gustarlo nell’ edizione di San Lorenzo, da totale sold out e sono accorsi quindi,sempre numerosi ,presso il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore nella replica ” autunnale “, taluni si sono concessi il privilegio di riassistervi!

E così nuovamente sul palco di San Domenico Maggiore,in pieno centro antico, hanno risuonato nuovamente le note di ” Non ti scordar di me” ,della Danza di Rossini, della Mattinata di Leoncavallo, del brindisi verdiano, delle melodie classiche partenopee come Marechiaro,Torna a Surriento, intonate ed interpretate dalle magnifiche voci dell’ ormai noto e consolidato trio lirico partenopeo, il soprano Olga De Maio ed i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati dall’ ensemble strumentale Noi per Napoli, composto da Natalia Apolenskaja al pianoforte, da Gianluca Rovinello all’arpa,da Francesco Schiattarella alla fisarmonica e da Ivano Grimaldi al violino.

Magnifiche le performance acrobatiche degli artisti circensi che hanno incantato il pubblico, come la giovanissima ed abile Nicole Martini del Circo Madagascar Orfei, guidata ed accompagnata dalla madre Tamara Bizzarro, artista anche lei e manager dell’ illustre famiglia di tradizione circense,apprezzati anche i due artisti del Circo Weiss,Maria Weiss e Viktor Vitàris, suggestive le coreografie delle Farfalle Luminose della Compagnia dei saltimbanchi.

Trait d’union l’intensa e convincente narrazione dell’ attore Giovanni Caso, di Un posto al Sole,che ha introdotto con la sua voce aria,acqua,terra fuoco,temi dello spettacolo, un vero caleidoscopio di Atmosfere capace di far nuovamente emozionare e sognare gli spettatori prodighi di lunghi applausi e richieste di bis!

Fantastico quindi questo nuovo successo tributato ancora una volta a questo, da molti definito,lo spettacolo dell’ anno che rispecchia appieno uno dei progetti dell’Associazione Culturale Noi per Napoli e di Olga De Maio e Luca Lupoli, con la finalità di diffondere la grande musica ed il bel canto lirico attraverso il dialogo e la sintonia con altre forme di arte dello spettacolo,quali appunto il Teatro ed il Circo!

Tale progetto è stato ed è ampiamente apprezzato,condiviso appunto dal Circo Madagascar Orfei,rappresentato in questa occasione dall’artista e manager Tamara Bizzarro che nei prossimi tempi collaborerà per la realizzazione di vari appuntamenti di questo spettacolo in tour per l’italia e dal Dott. Giansisto Garavelli, dell’ Asst di Pavia, responsabile scientifico del progetto Medicina Circense, presso la gente dello spettacolo Viaggiante in convenzione con Ente.Naz.Circhi.

Facciamo quindi un grande in bocca al lupo e ci auguriamo davvero che Atmosfere da Sogno possa far continuare ad emozionare e sognare tanti animi per ancora lungo tempo!

