Ritardo all’arrivo di quasi 4 ore per i passeggeri del volo Wizz Air del 28 Settembre Milano Linate – Napoli: spetta un risarcimento per il disagio vissuto.

Tante le segnalazioni da parte dei passeggeri del volo in ritardo Wizz Air di ieri, martedì 28 settembre 2021, che ha servito la tratta aerea Linate – Napoli arrivato a destinazione con un prolungato ritardo.

Parliamo del volo in ritardo W68402 con partenza programmata alle 08:35 del 28/9/21 dall’aeroporto Enrico Forlanini di Milano Linate ed arrivo schedulato per le 9:55 sull’aeroporto Ugo Niutta di Napoli Capodichino, arrivato invece a destinazione alle 13:43, accumulando dunque un ritardo all’arrivo pari a 3 ore e 48 minuti.

Stando ai rilievi tecnici effettuati dalla claim company Italia Rimborso non sarebbe entrata in gioco alcuna circostanza eccezionale a causare tale ritardo all’arrivo per cui, come da Regolamento Europeo 261 del 2004, ad ogni passeggero sarebbe concesso l’accesso alla “compensazione pecuniaria”, una sorta di risarcimento del disagio subito.

Per questa tratta aerea, inferiore ai 1500 Km, l’importo riconosciuto ad ogni passeggero è pari ad euro 250.

Come attivare una richiesta di compensazione pecuniaria per volo in ritardo?

Nulla di più semplice!

È possibile rivolgersi direttamente al vettore aereo che ha operato il volo attraverso customer care telefonico oppure attivando una richiesta direttamente dal sito ufficiale della compagnia aerea.

Se invece, come spesso succede, la compagnia aerea non offre la giusta assistenza è possibile rivolgersi ad Italia Rimborso, claim company leader in Italia che offre assistenza totalmente gratuita e segue i passeggeri fino all’ottenimento degli importi richiesti.

Per attivare un claim è sufficiente compilare il form all’interno della home page ItaliaRimborso.it