Venerdì 20 maggio 2022, alle ore 17:00, nella splendida chiesa barocca del Purgatorio ad Arco, sarà inaugurato il nuovo contest “Bag/ck to Purgatory – una bag per il Purgatorio” con l’esposizione di 110 illustrazioni prodotte da giovani studenti del corso di Grafica dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Quarta tappa del percorso di collaborazione nato nel 2014 tra il Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e l’Accademia di Belle arti di Napoli per la sperimentazione di nuove forme di marketing culturale, il nuovo progetto nasce dopo le precedenti edizioni di “cartoline dal Purgatorio” (2014), “un biglietto per il Purgatorio” (2016) e “SLAP – segnalibri dal Purgatorio” (2019), consolidando la cooperazione fra queste due storiche istituzioni napoletane.

Le shopper personalizzate sono tra gli accessori più graditi al pubblico e tra i gadget più collezionati dai turisti che visitano musei e gallerie. Sono anche un efficacissimo strumento per tutte quelle realtà, istituzionali e non, che intendono promuovere e far conoscere un evento, una mostra, un contenuto o la loro stessa esistenza. La personalizzazione poi, avvalendosi di uno spazio relativamente ampio quasi quanto una tela o un foglio bianco, può andare ben oltre la riproduzione di un logo. Proprio sull’aspetto della personalizzazione attraverso un’immagine identitaria, quindi pensata appositamente per il luogo, si è focalizzata l’attenzione di questo nuovo progetto.

Gli studenti sono stati invitati, dopo un sopralluogo, a realizzare illustrazioni senza limiti di linguaggi espressivi, tecniche esecutive, approcci interpretativi, con il solo obiettivo di cogliere l’identità visiva del suggestivo sito e con il solo vincolo della riproducibilità tecnica su tessuto.

Anche in questo caso, come per le precedenti edizioni, l’esposizione diventa concorso.

Al pubblico sarà data l’opportunità di votare la propria shopper preferita con due diverse modalità:

LIVE: indicando sul foglietto il numero corrispondente e imbucandolo nell’ apposita urna presente nel Complesso;

ONLINE: Fotografando la shopper preferita e pubblicando la foto su Instagram con l’hashtag #votobagck

Le shopper più votate saranno messe in produzione e vendute presso il bookshop del Complesso museale

“ Bag/ck to Purgatory” è un progetto a cura di:

Accademia di Belle Arti di Napoli

Corso di Illustrazione Daniela Pergreffi

Corso di Lettering Gabriella Grizzuti

Studenti del Triennio e del Biennio della scuola di Design della Comunicazione

Coordinamento Enrica D’Aguanno

E con la collaborazione di Resli Tale, Sonia Giampaolo, Ester Vollono

Coordinamento del Complesso museale del Purgatorio ad Arco Francesca Amirante e Vittoria Vaino.

Il progetto è stato finanziato con la vendita dei segnalibri vincitori della precedente iniziativa

“SLAP SegnaLibri dal Purgatorio