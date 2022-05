“Ventidue” il progetto di Procida TV e Nuvola TV per l’anno da Capitale della Cultura.

“Ventidue” il nuovo progetto editoriale di Procida TV e Nuvola TV, per raccontare l’anno da Capitale Italiana della Cultura a partire dai progetti di comunità. Prima pubblicazione, domenica 22 maggio.

“Ventidue”, come questo anno straordinario che stiamo vivendo. È il nuovo progetto editoriale di Procida TV e Nuvola TV, promosso dal Comune di Procida e dal board esecutivo di Procida Capitale Italiana della Cultura. Un ciclo di racconti, ispirati ai Progetti di Comunità scelti ed accolti nel dossier, oltre che nel programma degli eventi culturali, per la loro capacità di costruire saperi a partire dal territorio: un itinerario che partirà da un prologo, per rivivere le tappe del percorso fin qui svolto. Diffusi in rete da maggio tramite il canale Youtube della televisione locale (@procidatv) – uno al mese il 22 di ogni mese – saranno scritti e girati secondo la tecnica narrativa del mockumentary: documentari di narrazione che partendo dal reale, daranno voce a personaggi che diventeranno guide per la scoperta di progetti culturali, sociali, educativi, inclusivi, trasformativi e di recupero di memorie e tradizioni: progetti nati dal basso, dalla comunità protagonista e ispiratrice di questa esperienza straordinaria. Si comincia domenica 22 maggio alle 20.22, per proseguire con cadenza mensile durante tutto l’anno da Capitale.