Bradisismo e Campi Flegrei, convegno a Monte di Procida lunedì 27

L’Associazione #mdp Molto di Più è lieta di invitare la cittadinanza tutta al Convegno “Bradisismo e Campi Flegrei, cosa succede oggi e cosa aspettarci domani.

La parola agli esperti” che si svolgerà al Complesso Al Chiar Di Luna di Monte di Procida, il 27 Novembre alle 18:30.

Il Convegno che si svolgerà in modalità mista, sia Webinar (diretta streaming https://www.facebook.com/alchiardiluna) sia in presenza presso una sede di eccellenza montese come il Chiar di Luna, esprime sin dal titolo la sua ferma volontà di dare la parola a veri esperti di settore ed intrecciare sinergicamente competenze, risposte concrete e chiare ai cittadini e sviluppare un dibattito scientifico costruttivo ad ampio spettro.

Obiettivo principale è proporre una fotografia attuale delle conoscenze multidisciplinari sul fenomeno bradisismo nei Campi flegrei e possibili scenari futuri.

Un’occasione da non perdere per portare l’attenzione sull’importanza che le conoscenze geologiche, urbanistiche, della protezione civile e del volontariato del territorio sul bradisismo hanno sullo sviluppo ed abitato flegreo.