Calendario delle Spose e Calendario delle Studentesse 2023, presentazione venerdì 30.

Il Calendario delle Spose 2023, oramai alla sesta edizione, sará presentato venerdi 30 dicembre alle ore 11, mediante una conferenza stampa, presso Adrenalina La Casa degli Eventi in via Melisurgo 46, Napoli.

La sera stessa alle ore 20 sará distribuito e mostrato al pubblico presso il complesso monumentale di San Domenico Maggiore nel cuore di Napoli. In quell’occasione ci saranno vari premi per i protagonisti del Calendario

Il tema scelto è “Mea Sententia”. Accoglienza e inclusione sociale sono i cardini del progetto del 2023 laddove ogni scatto racconta diverse situazioni in cui le speculazioni ne fanno da padrone.

Dalla futura sposa già incinta oppure con dei bambini già quasi cresciuti, dalla coppia normodotata e disabile piuttosto che di due razze diverse fino a spingerci alle grande diatriba tra Russia e Ucraina.

L’art director del Calendario 2023 è Mariapia Speranzini che ha coordinato gli scatti, insieme al team Millimetrica composto da Luigi Aprea, Chiara Palladino, Assia Di Stadio e Vito Andrea Santelia. Sono intervenuti 13 fotografi, 13 location e altrettanti atelier, diversi hairstylist come Fileccia Parrucchieri o aziende di Make Up come la Rea Academy e Ciak si Trucca e altri partner del compartimento wedding come Luxury Cars & Yacht e i Fioristi di Giulio Tortora.

Il Calendario delle Spose è pro beneficenza ed il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘’La

Battaglia di Andrea’’ che si occupa di tutelare i diritti dei disabili.

‘’Dopo il cartaceo, adesso non vedo l’ora inizi il 2023, quando inizieremo a fare gli eventi aperti alle coppie di futuri sposi. Inoltre dall’anno prossimo saremo in diverse regione italiane con il progetto, al momento sono in programmazione circa 20 Wedding Fashion Night’’ dichiara Luigi Aprea, founder di Millimetrica e del Calendario.

Infine nell’occasione della conferenza stampa sarà anche presentato “preziosa”, la sedicesima edizione del calendario delle studentesse che è rivolto alla sensibilizzazione al cancro, altro argomento delicato.

Entrambi i calendari sono stati patrocinati dalla citta di Napoli nella figura del sindaco.