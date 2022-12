Via Argine; Ficco (Uilm): “Bene passaggio sito Napoli a ZES Campania, ora accelerare per nuovo investitore”.

“Apprendiamo con soddisfazione dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che è stato appena stipulato il rogito per il trasferimento dell’immobile di Napoli da Whirlpool a Zes Campania. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha mantenuto gli impegni di favorire il trasferimento del sito, così come preannunciato all’ultimo incontro dal sottosegretario Bergamotto. Speriamo che questo passo sia solo il primo per la ripresa delle operazioni finalizzate alla reindustrializzazione del sito e che il nuovo governo si dimostri più concreto e sollecito dei precedenti. Purtroppo i lavoratori ex Whirlpool di Napoli hanno solo un anno di indennità naspi ed anche alla luce di ciò la ricerca del potenziale investitore deve essere assai celere”.

Lo dichiara Gianluca Ficco, Segretario nazionale Uilm.