“Un libro per un sorriso”, iniziativa benefica di Artis Suavitas Aps per i bambini del Santobono-Pausilipon.

Ha avuto luogo ieri, giovedì 22 dicembre 2022, a Napoli, “Un libro per un sorriso”, l’iniziativa benefica ideata e organizzata da Artis Suavitas Aps e dedicata ai bambini ricoverati nei due presidi pediatrici Santobono-Pausilipon.

Per il secondo anno consecutivo, grazie all’impegno profuso dall’Avv. Antonio Larizza (Presidente di Artis Suavitas Aps), con il prezioso contributo di autorevoli partner e di personalità d’eccezione, è stato possibile donare momenti di armonia e serenità a tutti i bambini presenti nei vari reparti.

Grazie alla grande sensibilità del dott. Gianluca Rotondi (Presidente del Gruppo MAC) sono stati consegnati alla Direzione Generale della Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, centinaia di libri per ragazzi, insieme ad altri graditissimi doni offerti da altri partner sempre vicini alle iniziative solidali di Artis Suavitas Aps, come macaron e cioccolatini (Pasticceria Minichini), panettoni artigianali (Calise Ischia), bevande (Chin8 Neri), pigiami (La Nuit), prodotti tipici locali (Azienda il Moera e Ristorante Radici) e dolci d’eccellenza (Pasticceria Pesce).

“Abbiamo selezionato – dichiara l’Avv. Antonio Larizza – fiabe, storie e romanzi che raccontano la varie sfumature della vita, con l’obiettivo di infondere serenità e spensieratezza nei cuori di questi bambini, in vista delle Festività Natalizie”.



“Un libro – ha aggiunto Gianluca Rotondi, Presidente del Gruppo MAC – si rivela sempre un regalo prezioso e lo diventa ancora di più quando arriva in un momento difficile. Con le aziende del nostro gruppo abbiamo sostenuto convintamente questa meritoria iniziativa, perché in linea con i nostri valori di responsabilità sociale.”

Ad impreziosire l’iniziativa, la direzione artistica del Maestro Milot, che è riuscito a coinvolgere svariate eccellenze del mondo dell’arte che hanno sostenuto il progetto solidale con le loro donazioni.