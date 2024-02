Cantata Anarchica per Fabrizio De André domenica 18 alla Reggia di Caserta

È con grande entusiasmo che annunciamo una nuova LOCATION alla Cantata Anarchica, un evento dedicato a onorare la memoria del cantautore Fabrizio De André. Dopo la 4ª edizione di Gennaio a Napoli in Piazza del Plebiscito, il 18 Febbraio, per festeggiare quello che sarebbe stato il 84esimo compleanno abbiamo scelto una location unica: la Reggia di Caserta. (In caso di pioggia sotto i porticati di Piazza Dante.)

In un’atmosfera senza palco, gli appassionati canteranno e suoneranno le poesie di Faber uniti in un cerchio, creando un vero e proprio concerto Anarchico, dove le protagoniste sono le persone stesse, o come lo stesso cantautore le definiva, “anime fragili e salve“.

Ogni anno, nuove città si uniscono a questa iniziativa, espandendo la presenza in molte regioni italiane. Ciò ha involontariamente creato un nuovo movimento, capace di riunire persone diverse, complici l’organizzazione ed alla comunicazione che hanno risvegliato la voglia di unire e celebrare insieme uno dei cantautori che ha scritto la storia della musica italiana.

L’INIZIATIVA BENEFICA:

Oltre a commemorare l’eredità musicale di Fabrizio De André, desideriamo coinvolgere la comunità in un gesto di solidarietà. Invitiamo chiunque desideri a portare articoli di beneficenza per gli homeless di Caserta. Durante l’evento, sarà organizzata una raccolta di questi beni che saranno poi consegnati (alla conclusione dell’evento con chiunque voglia unirsi) nelle zone opportune alla comunità bisognosa della città!

Dopo il grande successo ottenuto con un’iniziativa simile all’ultimo evento a Napoli, con numerose adesioni, abbiamo deciso di comunicare questa iniziativa in anticipo per Caserta, dando così a tutti la possibilità di organizzarsi.

Suggeriamo di portare in particolare: coperte inutilizzate, acqua, frutta, cibo in scatola non necessariamente da cucinare e con lunga durata.

Questo gesto di solidarietà rappresenta un omaggio ai valori che Faber cantava e che lo portavano a essere vicino agli ultimi della società. Cerchiamo così di trasformare i suoi insegnamenti in azioni concrete a beneficio delle persone più bisognose della comunità di Caserta senza distinzione di genere e provenienza.

AI PARTECIPANTI È RICHIESTO: di portare vari strumenti musicali per celebrare al meglio con della sana musica dal vivo, accompagnata da semplici voci (soprattutto quelle stonate!) e dei TELI per accomodarsi sul PRATO, poiché la location è sopravvissuta di gradini ed appoggi accessibili per più persone. Gli spartiti saranno a disposizione, ma soprattutto si cercano persone che abbiano voglia di divertirsi!

Inoltre, sarà possibile condividere bevande calde, vino e cibo per rendere la serata ancora più speciale e conviviale!