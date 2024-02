Quartiere Pulito, parte la campagna 2024, gli interventi della prossima settimana

- Pubblicità -

Inizia “Quartiere Pulito 2024” che interessa 55 strade ed una piazza delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.



Le attività di pulizia si svolgeranno secondo il seguente calendario:



lunedì 19 febbraio

– Municipalità 5: via U. Niutta

– Municipalità 9: via Romolo e Remo (da viale Traiano a via Tertulliano)



martedì 20 febbraio

– Municipalità 1: via T. Tasso (lato superiore)

– Municipalità 10: via V. Ciaravolo, via G. Scognamiglio, via O. Petruccelli



mercoledì 21 febbraio

– Municipalità 2: piazza del Gesù e via Medina

– Municipalità 8: via E. Scaglione



giovedì 22 febbraio

– Municipalità 3: calata Capodichino

– Municipalità 6: via L. Volpicella



venerdì 23 febbraio

– Municipalità 4: via P. Colletta

– Municipalità 7: via A. Carratore

Ai cittadini è chiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

