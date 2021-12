“Cascionissima” per salutare l’anno vecchio con musica e tanta ironia su AudioLive FM.

Si chiama “Cascionissima” ed è il nuovo format di Ivan Fedele che vedrà il suo esordio in una speciale puntata che andrà in onda il 31 dicembre alle 17.00 sui canali Facebook e YouTube della digital radio napoletana AudioLive FM, che darà il via alle trasmissioni proprio con il 2022 e che nasce dalla rivista culturale Live Performing & Arts.

Un’ora per ridere di noi stessi e dei nostri veglioni improbabili, accompagnati dalle immancabili canzoni ripescate dal “cascione”, ovvero dal baule musicale che in questo caso somiglia di più ad un armadio con qualche scheletro da mostrare, anzi riascoltare, con il sorriso. Un’ottima occasione anche per fare e farci gli auguri per l’anno che sta arrivando.

A condurre la trasmissione Ivan Fedele con Rosanna Astengo, che di AudioLive FM è anche la direttrice artistica che invita tutti a partecipare: “Non vediamo l’ora di presentarvi il palinsesto di AudioLive FM, un progetto unico in Italia possibile grazie al supporto di Invitalia; intanto cominciamo ad avvicinarci alla programmazione con queste piccole anteprime che spero possano coinvolgere il pubblico e regalare un sorriso in un momento così complesso. Fateci sapere quali sono le vostre canzoni del cascione e cosa volete buttare dell’anno che va via!”

Link e contatti:

AudioLive FM su Youtube: https://pico.ly/audiolivefm-youtube

Live Performing & Arts su Facebook: https://pico.ly/live-facebook

Diretta di Cascionissima speciale San Silvestro: