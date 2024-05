Cavalli & Cavalieri a Carditello, conclusa la 7a edizione

“Con l’evento Cavalli & Cavalieri – afferma Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione – abbiamo acceso i riflettori sul Real Sito di Carditello e, in particolare, sull’intero territorio. Uno spettacolo nel segno della tradizione, ma soprattutto una iniziativa dal forte valore simbolico, dedicata alla tutela e al riscatto della nostra comunità. C’è ancora molto da fare, ma stiamo lavorando in perfetta sintonia con i soci della Fondazione per rilanciare questo sito dal notevole patrimonio storico, ambientale e culturale. L’obiettivo è anche riaffermare un sentimento di legalità sul territorio e quale migliore occasione di realizzarlo in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, oltre che attraverso un protocollo di intesa che stiamo definendo con la Prefettura di Caserta”.

La Fondazione è impegnata a valorizzare e promuovere Carditello come destinazione turistica, con un programma di eventi per arricchire la proposta culturale del sito.

“È solo l’inizio di un nuovo corso che, grazie alla partecipazione emotiva che stiamo già riscontrando nella popolazione, è destinato a trasformare Carditello in un hub di imprese culturali, turistiche e agricole. La Fondazione, dunque, conferma l’antica vocazione equestre e rafforza il piano di valorizzazione – conclude il presidente Maddaloni – con un accordo siglato con la Federazione Italiana Sport Equestri, che il 12 maggio e il 16 giugno organizzerà a Carditello le gare endurance”.