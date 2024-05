Stregatti dalla luna, i Gatos do Mar in concerto al Teatro Sala Moliére di Pozzuoli sabato 4 e domenica 5

Si conclude questo week end, con un evento musicale, la stagione ‘23/’24 del Teatro Sala Molière (ArtGarage – Via Bognar, 21 – Pozzuoli), diretto da Nando Paone. Sabato 4 (ore 21.00) e domenica 5 maggio (ore 19.00) andranno in scena i Gatos Do Mar con “Stregatti dalla luna”, il concerto che prende il titolo dall’ultimo disco fresco d’uscita (2023), con cover di grandi successi degli anni ’80 e ’90, rivisitate e riarrangiate in chiave folk elettronica.

Nati nel 2012 e uniti dall’amore per la saudade brasiliana e il blues, Annalisa Madonna e Gianluca Rovinello iniziano un viaggio ascoltando il richiamo del mare, attraversando l’oceano tra jazz e folk, bossanova e fado. Dopo due anni di concerti in club e locali italiani, e la registrazione del disco “Io pretendo dignità” per Amnesty International, esce del 2015 “La Zattera, annunciato dal singolo “Salamastra”, che raccoglie le esperienze maturate nei live fondendole con una ricerca talvolta anche azzardata su due strumenti, arpa e voce, dalle molteplici potenzialità. Un’arpa che diventa una zattera per viaggiare ed esplorare nuovi mondi… così “La Zattera” viaggia attraverso l’Italia con 90 concerti in due anni, esibendosi su palchi come il Napoli Teatro Festival, il festival Pausylipon, la Fondazione Otto Jazz, e il Teatro Bellini di Napoli. Nel 2017 entra stabilmente nel gruppo il percussionista Pasquale Benincasa portando con sé le sue infinite sonorità e una nuova struttura ritmica alla band. Due anni dopo esce il secondo lavoro discografico “La Sindrome di Wanderlust”, che traghetta la precedente esperienza musicale de “La Zattera” verso una nuova ricerca sonora, attraverso anche l’uso di nuovi strumenti ed elettronica.