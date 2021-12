Centenario Enrico Caruso, presentazione annullo filatelico giovedì 23 al San Carlo.

Giovedì 23 dicembre alle ore 16 nel Museo MeMus del Teatro di San Carlo si terrà un incontro che conclude la serie di manifestazioni che il Comitato Nazionale Centenario di Enrico Caruso creato presso il Ministero della Cultura e presieduto da Franco Iacono, ha organizzato in tutta Italia per rendere omaggio al grande tenore morto cento anni fa.

L’ultimo appuntamento non poteva che tenersi al Teatro di San Carlo, città di origine di Caruso dove il tenore napoletano cantò una sola volta in un Elisir d’amore tra il dicembre 1901 e il gennaio 1902. Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto sulle Celebrazioni del Centenario, anche in preparazione del prossimo 150° della nascita e sarà presentato un apposito annullo filatelico che la sezione di Napoli di Poste Italiane ha voluto dedicare a Caruso a Napoli e al San Carlo.

Seguirà la visione di un prezioso Docu-film su Caruso ideato e curato da Laura Valente, manager culturale e membro del Comitato Caruso e l’ascolto di alcune registrazioni di esibizioni fatte al San Carlo di altri due grandi tenori italiani nati entrambi cento anni fa: Franco Corelli e Giuseppe Di Stefano. Momento curato da Dinko Fabris responsabile scientifico Dipartimento Ricerca e Comunicazione Teatro di San Carlo.

Infine sarà possibile visitare la Mostra “Caruso e Napoli”, allestita nel MeMus a cura del Teatro di San Carlo e della Biblioteca Nazionale di Napoli, e la Mostra “Prêt à parterre / di Moda in Modi al San Carlo” sul pubblico del Teatro di San Carlo.

All’incontro prenderanno parte Emmanuela Spedaliere, direttore generale del Massimo napoletano, il Sindaco Gaetano Manfredi in veste di Presidente Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo. Interverranno Franco Iacono, Presidente Comitato Nazionale Centenario di Enrico Caruso, Roberta Sarrantonio Coordinatrice Aree Sud Poste Italiane, Carolina Picciocchi Direttrice Filiale Napoli 1 Poste Italiane. Condurrà l’incontro Cristina Donadio.

