Centro Commerciale Campania dal 10 al 13 febbraio il “Carnival party”

Arriva la festa più colorata dell’anno e il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ospita il “Carnival party” per quattro giorni di allegria, divertimento e musica.

Dal 10 al 13 febbraio Piazza Campania si trasformerà nella Fabbrica di cioccolato con spettacoli sul palco e itineranti e i più piccoli potranno giocare, ballare e divertirsi tutti insieme con tante attività in programma. Lasciati trascinare dalla magia del Carnevale e scatenati con la baby dance, partecipa ai laboratori, alla sfilata delle maschere e a una fantastica caccia al tesoro che ti consentirà di vincere il “Golden Ticket”.

IL PROGRAMMA

Sabato 10 febbraio

• Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio di Balloon Art.

• Dalle 15:30 alle 17:30: Animazione con gli Umpa Lumpa e Willy Wonka.

• Dalle 16:30 alle 18:30: Sfilata delle mascotte in Galleria.

• Alle 17:30: spettacolo delle bolle di sapone sul palco a cura dell’artista Scaccomatto.

• Alle 18:00: Gran finale con balli e animazione delle mascotte in Piazza Campania.

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, ci sarà la Caccia al Tesoro Golden Ticket in cui potrai provare a vincere l’ambito Golden Ticket superando una prova di abilità.

Domenica 11 febbraio

• Dalle 15:30 alle 17:00: Animazione con gli Umpa Lumpa e Willy Wonka.

• Alle 17:00: spettacolo Circense Aria, con la presenza del clown, acrobati e altri personaggi del circo.

• Alle 17:45: Gran finale con balli e parata degli artisti dello spettacolo.

• Dalle 15:30 alle 18:30 la Caccia al Tesoro Golden Ticket.

Lunedì 12 febbraio

• Dalle 15:30 alle 17:00: Animazione con gli Umpa Lumpa e Willy Wonka.

• Alle 17:00: Spettacolo di Illusionismo e di magia Magic and Bubble Brother.

• Alle 17:45: Giochi e balli sul palco.

• Dalle 15:30 alle 18:30 la Caccia al Tesoro Golden Ticket.

Martedì 13 febbraio

• Dalle 15:30 alle 17:30: Animazione con gli Umpa Lumpa e Willy Wonka.

• Alle 17:30: spettacolo La fabbrica di cioccolato, uno spettacolo comico e che prevede un mix di numeri di giocoleria fino ad arrivare allo show dell’uomo pallone, giochi con il pubblico, per grandi e piccoli.

• Alle 18:00: Gran finale con balli e parata degli artisti dello spettacolo, trampolieri e altri personaggi e oggetti di scena molto particolari.

• Dalle 15:30 alle 18:30 la Caccia al Tesoro Golden Ticket.

Per accedere all’area dedicata e partecipare alla caccia al tesoro occorre essere in possesso dell’App “IO&CAMPANIA”.