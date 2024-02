Matesannio Marathon 2024, si pedala il 26 maggio. Aperte le iscrizioni. Le novità

Aperte le iscrizioni per la XI edizione della Matesannio Marathon in programma per il 26 maggio 2024. Dopo dieci anni di percorsi mozzafiato tra le province di Caserta e Benevento, il presidente dell’ASD Maratona del Matesannio Claudio Melillo lancia già qualche anticipazione sull’evento, che ormai ha raggiunto un equilibrio perfetto nel promuovere sport e territorio contemporaneamente.

Percorso unico per la XI Matesannio Marathon. La distanza sarà di 106,5 chilometri, il dislivello complessivo di 2.050 metri. Partenza e arrivo previsti per Viale Europa, a Telese Terme (BN). Un percorso che attraverserà 14 Comuni, sia casertani che beneventani, del territorio matesino. Ciclisti ed amanti delle due ruote si ritroveranno nella ridente cittadina termale, alle 8.30 del mattino, per percorrere i chilometri previsti, passando per par Bocca della Selva, punto più alto della corsa ciclistica, ad un’altitudine di 1409 metri e quest’anno arrivo di Tappa del Giro d’Italia.

La vera novità ciclistica 2024, vanto per l’intero territorio, sta nell’entrata a far parte della competizione matesina nel CIRCUITO VOLCHEM, che raccoglie le più belle Granfondo del centro/sud Italia. Il circuito VOLCHEM fa parte del Challenger ” CYCLING TOUR DEGLI APPENINI” che lega i circuiti PEDALATIUM & VOLCHEM in una unica classifica.

Ma la Matesannio Marathon 2024 avrà anche un aspetto più propriamente turistico. Altra novità in programma, infatti, è quella nata dalla collaborazione con l’ASD Matese Legend Sanniti, e cioè la 1^ CICLOTURISTICA TRA BORGHI E VIGNETI, per chi desidera unire l’esperienza di uno splendido tour in bici alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Un suggestivo e appassionante percorso ad anello di circa 35 chilometri da percorrere in bicicletta al cospetto di borghi, aziende vinicole, dolci colline, fiumi, vigneti, panorami mozzafiato godendo dei profumi e dei sapori dell’enogastronomia del Sannio matesino.