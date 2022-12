Christmas Village: un successo da 80mila presenze.

Ottantamila visitatori consacrano il successo della manifestazione Christmas Village alla Mostra d’Oltremare che si è conclusa domenica. L’evento, che ha allietato per 18 giornate adulti e bambini, famiglie e turisti, con i numeri registrati si evidenzia quale miglior evento di attrazione cittadina per il mese di dicembre. Martina Ferrara, AD della società organizzatrice, ringrazia i vertici di MdO e del Comune di Napoli per il supporto ricevuto in favore del progetto imprenditoriale messo in campo.

“Avevo intenzione di regalare l’emozione del Natale a tutti i bambini della mia città e soprattutto di creare un indotto turistico per il territorio di Fuorigrotta, avendo conseguito entrambi gli obiettivi non posso che ringraziare chi ha creduto nel mio progetto – ha dichiarato l’imprenditrice -. Perciò intendo esprimere riconoscenza i vertici della Mostra d’Oltremare, che hanno accolto il mio progetto concedendomi di poter mettere in atto l’opportunità imprenditoriale proposta, ma soprattutto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha subito recepito lo spirito di promozione turistica teso a favorire un quartiere che non è al centro dei flussi turistici presenti in città, ma è sede dell’Amministrazione Metropolitana”.

Sono i numeri dei visitatori che evidenziano il successo del Christmas Village. Gli ottantamila tagliandi staccati per entrare alla manifestazione, che hanno consentito ai bambini di usufruire dei laboratori creativi, accesso alle giostre e pista di pattinaggio, di vedere musical e parate dei personaggi natalizi, nonché di poter incontrare Babbo Natale, premiano l’evento come primo attrattore cittadino per il mese di dicembre.

Christmas Village, nel salutare tutti gli intervenuti con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio finale, realizzato dalla società accendi un sogno, ha anche assegnato un vero e proprio regalo di Natale ad una famiglia partenopea. Con l’estrazione compiuta sul palco della kermesse, alla presenza del notaio Grazia Annunziata, la famiglia Sessa è risultata vincitrice del concorso a premi che ha assegnato il viaggio omaggio a Disneyland Paris, completo di spese aeree, albergo e accesso al noto parco a tema, per i due genitori e la loro figlioletta.

Intanto Martina Ferrara, dal palco dell’evento ha dato appuntamento al prossimo anno con una manifestazione ancora di maggior respiro internazionale per rendere l’evento natalizio punto di riferimento turistico fisso della città di Napoli: “Possiamo sempre migliorare, questa è la prima regola dell’imprenditoria, l’importante è avere al nostro fianco le istituzioni per promuovere questa manifestazione con l’inserimento nel calendario programmatico della nostra città – ha concluso Martina Ferrara – perché solo l’unione tra pubblico-privato può generare risultati vincenti”.