Coldplay in concerto allo Stadio Maradona il 21 giugno 2023.

Per la prima volta i Coldplay suoneranno a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo un giorno di notizie e dubbi sulle nuove possibili date, stamattina i Coldplay hanno confermato le dati del tour 2023. Un grande ritorno per la band di Chris Martin in Italia dopo 7 anni dall’ultima data a Milano nel 2017.

Le date ufficiali del Music of the Spheres World Tour

Stamattina sono state ufficializzate le date del nuovo Tour dei Coldplay in Italia. Al momento si tratta di 3 date:

21 giugno 2023: Stadio Diego Armando Maradona per la loro prima volta a Napoli

25 e 26 giugno 2023: San Siro a Milano

I biglietti saranno disponibili in vendita online su TicketOne.it dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto. In esclusiva ci sarà un presale per gli iscritti a MyLiveNation, dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto fino alle ore 10.00 di giovedì 25 agosto.

I prezzi per ciascun biglietto saranno i seguenti:

Prato 103,50€ (90,00€ + prev. 13,50€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00€ + prev. 18,00€)

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00€ + prev. 12,75€)

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00€ + prev. 8,25€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)

“L’arrivo a Napoli dei Coldplay, una delle band più seguite e apprezzate al mondo, rappresenta una notizia straordinaria per diversi motivi. Testimonia innanzitutto il ritrovato appeal internazionale della nostra città per ospitare grandi eventi: il processo di crescita di una capitale europea passa anche per una programmazione culturale e turistica di spessore e annunciata col dovuto anticipo che consenta di organizzare al meglio i servizi da garantire, la rete di accoglienza da infittire e la conseguente promozione da sviluppare. Premia poi il nostro progetto di lungo termine ‘Napoli città della musica’ messo in campo già da Giugno al fine di rendere protagonista e sostenere la musica – e tutto il mondo che le ruota intorno – per farla diventare sempre più fattore di industria culturale e volano di sviluppo economico e culturale del territorio. Infatti la band inglese suonerà allo stadio ‘Maradona’ proprio nel giorno della Festa della Musica ad un anno dell’esibizione a Castel Sant’Elmo della bravissima Malika Ayane con Napoli città capofila. Infine, essere inseriti come tappa di un tour mondiale rende finalmente Napoli punto di riferimento imprescindibile dello scenario artistico nazionale ed internazionale. La scelta dei Coldplay – con l’organizzazione di Live Nation – di venire a suonare a Napoli è insomma un grande risultato e una sfida per una città in continuo cambiamento. Lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ rappresenterà lo scenario ideale per lo show caleidoscopico dei Coldplay. Magari non per una sola data“.

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a commento dell’annuncio ufficiale dei Coldplay che suoneranno a Napoli il 21 giugno 2023.

Per informazioni:

