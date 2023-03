Commemorazione 40 ° Anniversario morte Umberto II di Savoia a San Francesco di Paola.

Nella Basilica Reale e Pontificia di San Francesco da Paola, nel giorno della Solennità della SS. Annunziata, Patrona di Casa Savoia, è stata officiata una Messa Solenne in suffragio del Re d’Italia, Umberto II di Savoia, morto in esilio a Ginevra il 18 Marzo di 40 anni fa.

La Celebrazione, presieduta dal P. Mario Savarese dell’Ordine dei Minimi, è stata organizzata dalla Delegazione Campana degli ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, affidata all’Avv. Don Gerardo Mariano dei Principi Rocco di Torrepadula.

A seguire, l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon ha organizzato presso la sede di Napoli della Lega Navale Italiana la presentazione del libro “Savoia al Femminile, della dr.ssa Vittoria Aicardi.

Il Volume è stato presentato dalla Prof.ssa Anna Poerio Riverso La manifestazione ha ricevuto il patrocinio morale della Società Napoletana di Storia Patria e del Sindaco di Napoli, che ha inviato un messaggio ed è stato rappresentato dall’Assessore alla legalità Antonio de Jesu. Infine, ha fatto pervenire un proprio messaggio il Capo di Casa Savoia, il Principe di Napoli Vittorio Emanuele che ha inteso ringraziare per l’affettuoso ricordo in preghiera della figura di suo padre, il Re Umberto, particolarmente legato alla città di Napoli, ricordando il suo generoso esempio di sacrificio personale per il bene dell’Italia.