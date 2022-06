Da dove viene il male? Incontro con Massimo Cacciari giovedì 23 a Gragnano.

In Piazza Rosario, a Gragnano, giovedì 23 giugno, alle 19,30, Massimo Cacciari, filosofo, accademico ed ex sindaco di Venezia, sarà ospite della Parrocchia San Giovanni Battista, guidata da don Aniello Pignataro, per una riflessione sul tema ‘Unde malum? Pensieri in piazza’.

Alla luce dei due anni di pandemia e dei venti di guerra che spirano impetuosi, si ripropone l’antica domanda agostiniana che ha appassionato per secoli filosofi e teologi: “Se Dio ha creato tutte le cose, da dove viene il male?”. (ANSA).