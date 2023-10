De Negri: Pharmexpo luogo scelto per avviare cambiamento farmacia

“Al via oggi la quindicesima edizione, abbiamo visto un gran fermento già dalle prime ore dell’apertura e questo ci incoraggia ad allargare sempre più gli spazi e a fare in modo che Pharmexpo consolidi il suo ruolo di momento di incontro”. Così alla Dire Angioletto de Negri, patron di Progecta, nel giorno dell’apertura alla Mostra d’Oltremare di Napoli della quindicesima edizione di Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica in programma fino al 29 ottobre nei padiglioni 4-5-6 del polo fieristico di Fuorigrotta.

“Abbiamo – ha evidenziato – oltre 20 convegni nei quali si parlerà anche delle necessità di cambiare, ovviamente in meglio, la farmacia. E per lanciare questo grido d’interesse nel campo della farmaceutica gli addetti ai lavori e chi è interno al settore ha scelto proprio Pharmexpo”.