Donatori nati, campagna a Caivano

Una raccolta straordinaria di sangue e una tavola rotonda dal titolo “La cultura del dono come veicolo di solidarietà e Legalità” per rafforzare il senso di solidarietà e sostenere la cultura del dono del sangue anche come senso civico.

L’obiettivo del doppio appuntamento, organizzato da DonatoriNati, l’associazione donatori e volontari personale della Polizia di Stato, a Caivano, Napoli è stato per sensibilizzare i giovani e i cittadini sull’importanza della donazione del sangue e per promuovere iniziative di volontariato.

La raccolta è avvenuta a bordo di un’autoemoteca posizionata davanti la parrocchia San Paolo Apostolo nel Parco Verde Caivano e poi di seguito, nell’aula parrocchiale, si è discusso della cultura della salute, della solidarietà e della legalità.

All’incontro, moderato dalla giornalista Marilicia Salvia, hanno partecipato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, il prefetto Filippo Dispenza, commissario straordinario del comune di Caivano, il commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, il presidente nazionale DonatoriNati, Claudio Saltari e le autorità locali e nazionali.