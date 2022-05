Einhell a SiFerr 2022 con un maxi stand da 48 metri quadri e tutta la gamma di prodotti.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni torna a Napoli la Fiera della Ferramenta, Utensileria, Giardinaggio, Fai da te e Colori.

Un punto di riferimento assoluto per tutto il mercato del Centro-Sud Italia.

L’appuntamento è per il 7 e 8 maggio 2022 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli.

Einhell, lo specialista delle batterie, sarà a SiFerr, presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, sabato 7 e domenica 8 maggio, con un importante stand di 48 mq. al padiglione 4 (42-43-44).

La fiera del ferramenta partenopea rappresenta un punto di riferimento per tutto il mercato del Centro-Sud Italia e vedrà il ritorno di molti espositori e visitatori negli oltre 10.000 metri quadrati della Fiera.

Einhell sarà presente SiFerr 2022 come espositore con la sua ampia gamma di prodotti e le importanti novità del marchio. L’azienda infatti è sempre alla ricerca di nuove e pratiche soluzioni per i propri clienti, e la loro gamma di prodotti si rivolge agli amanti del fai-da-te e del giardinaggio che sono sempre alla ricerca di strumenti all’avanguardia per lavori in giardino, in casa, in garage e in officina. Essere presente a SiFerr sarà l’occasione per Einhell di avvicinarsi ulteriormente al suo pubblico e mostrare cosa ricerca tecnologia e passione sono in grado di fare.

Ulteriori informazioni su: siferr.com