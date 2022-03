Eunatasia no, convegno a Caserta.

Si terrà venerdì 25 marzo alle ore 15,30, presso la Biblioteca Diocesana di Caserta il convegno dal titolo “Eutanasia No – Eubiosia Si- Il percorso della vita all’ultimo miglio” .

Presente all’incontro monsignor Pietro Lagnese, vescovo di Caserta.

Modereranno il focus Aldo Bova Presidente del Forum delle Associazioni sociosanitarie e Giovanni Piccirillo, Presidente Amci Caserta.

Intervengono all’appuntamento : Lidia Santagata Nicolini, già Dirigente scolastica e Antonio Falcone Dirigente Fondazione Studi Tonioliani.

“La vita è un dono meraviglioso ed è un bene indisponibile. E’ un dovere dell’umanità promuoverla, tutelarla e favorirla sempre. La vita è un meraviglioso bene della persona, della famiglia, della comunità tutta. La vita è degna sempre, nella piena salute , nella piena funzionalità e capacità produttiva e nella malattia e nella fragilità”.

Sostiene Aldo Bova , che aggiunge : ” Ogni persona nel suo essere, nel suo crescere, nel suo vivere è in relazione con gli altri. Il concetto di autodeterminazione totale non è accettabile, perché è fuori dalla realtà. L’autodeterminazione deve tener conto assolutamente del contesto familiare, sociale e comunitario, in cui si vive. La comunità civile ha il dovere di assistere chi è nella sofferenza e chi è nella parte terminale della vita con interventi medici qualificati e di alta professionalità, con interventi sociali e, soprattutto, con vicinanza umana. La comunità ha il dovere di assistere in senso ampio la famiglia di chi soffre e di chi è al termine della vita.

Ponendo insieme voci di altissimo profilo del laicato cattolico, vogliamo parlare di questi temi, fondando le nostre valutazioni sulla ragione e lavorando, affinchè queste valutazioni entrino nel sentire comune. Vogliamo agire, unendoci a tutto i laicato cattolico, affinchè le nostre tesi entrino nel dibattito sociale e possano incidere sulle decisioni delle istituzioni, legislative e della giurisprudenza. “Vogliamo gridare le nostre idee sui tetti”.

Conclude il Presidente del Forum delle Associazioni sociosanitarie.

L’evento sarà visibile sulla pagina Fb della Biblioteca del Seminario Vescovile – Diocesi di Caserta. (ANSA).