Storia di musica e produzioni: chi è Aristotele Aebli.

Classe ’80, nazionalità Italo-Svizzera, Aristotele Aebli cresce con una forte passione per la musica che lo porta a diventare in primo luogo manager artistico del maestro Luigi Siciliano (in arte Louis, vincitore del nastro d’argento e della migliore colonna sonora al festival del cinema di Venezia).

Con Luigi produce la colonna sonora della puntata in ricordo del grandissimo maestro Arturo Benedetti Michelangeli, trasmessa su Rai 1 nel mese di giugno di sette anni fa.

“Mi sto dedicando a riportare in scena l’opera da me prodotta, intitolata “San Michele l’Angelo dell’Apocalisse” in favore del piano assistenza “Marco Valerio” istituito dalla Polizia di Stato, per supportare le cure dei figli dei poliziotti” Racconta Aristotele Aebli – in foto con il maestro Filippo Zigante compositore e direttore artistico e musicale – parlando delle sue novità prossime ed imminenti.

A cura di Roberta Nardi