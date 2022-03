Traspo Day, il programma della fiera internazionale del trasporto e della logistica.

Tutto pronto al Polo Fieristico A1Expò per Traspo Day, la fiera Internazionale del Trasporto e della Logistica. Già definita dagli addetti ai lavori come “Fiera necessaria”, l’evento si pone come necessità di confronto, sintesi e coesione della categoria, in un periodo storico particolarmente complicato per l’intero comparto dove sono in corso sviluppi relativi la vertenza che il Governo e le Associazioni di Categoria stanno trattando, con le difficoltà alimentate dal conflitto in Ucraina che ha influito ancora di più sulla crisi dei costi.

Gli orari di accesso in fiera sono 09:30 – 18:30 con ingresso consentito solo ai possessori di Super Green Pass.

La manifestazione avrà inizio venerdì 25 marzo alle 9:30 ed alle 11.00 ci sarà subito un convegno di straordinaria importanza per il territorio che mira ad allargare gli orizzonti verso la logistica ed il trasporto internazionale, con relatori di grande spessore: parliamo del nascente Polo della Logistica di Maddaloni, dove l’Ente locale ha bandito una manifestazione di interesse che ha riscosso il coinvolgimento di alcuni gruppi internazionali importanti con il supporto degli imprenditori locali che hanno risposto significativamente a questa iniziativa del comune calatino. Tra i relatori, al Polo Fieristico di San Marco Evangelista, arriverà Teresa Bellanova, Viceministro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel Governo Draghi, impegnata sulla vertenza di cui sopra con gli autotrasportatori ed al centro di una trattativa serratissima con gli stessi. Con la Senatrice, ci saranno tante altre figure Istituzionali come:

Andrea De Filippo, Sindaco di Maddaloni – Vincenzo Santangelo, Consigliere Regionale Campania, Componente Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti – Bruno Cortese, Consigliere Comunale Delegato – Antimo Caturano, Presidente Trasportounito Regione Campania – Pier Paolo Olla, Direttore Commerciale Tirrenica Centro Sud RFI – Renzo Sartori, Presidente Numer1 e Vicepresidente Assologistica – Luca Cascone, Consigliere Regionale Campania, Presidente Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti – Nicola Caputo – Assessore Regionale Campania Agricoltura, e Antonio Marchiello – Assessore Regionale Campania Attività Produttive e Lavoro.

Sempre per la giornata di Venerdì, alle 15:30, la transizione ecologica sarà oggetto del convegno organizzato da Volvo Trucks. “Viaggio in Elettrico con Volvo Trucks”, con una gamma intera di veicoli elettrici della casa svedese, verranno presentati anche i servizi di assistenza e le soluzioni di ricarica. Un convegno prezioso, una vera e propria guida per un passaggio sicuro ed agevole all’elettro mobilità.

Nella giornata di sabato 26 marzo, invece, alle 11:00, in diretta streaming, ci sarà Franco Fenoglio, uno dei massimi esperti italiani in tema di autotrasporto e logistica. Con lui il Direttore di FreeServices Magazine, Sonia Pampuri e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni di A1Expò, Dario Bocchetti, cercheranno di fare il punto sulle questioni più rilevanti connesse allo stato di crisi che il comparto sta attraversando da tempo.

Ancora sabato, alle 15:00, “Dalla carenza dei conducenti alla nuova regolamentazione comunitaria: le nuove frontiere dell’autotrasporto delle merci in Italia” dove si parlerà del futuro sulla professione dell’autista con la grave difficoltà sulla carenza di unità attraverso le iniziative promosse dal governo per incentivare i giovani a riavvicinarsi a questa professione.

Proseguendo con il programma convegnistico, alle 17:00, “Focus miglioramento dei processi logistici 4.0” organizzato da Logcenter, con Pietro Vitiello che illustrerà l’azienda attraverso le migliorie tecniche e tecnologiche con l’apporto che i nuovi macchinari forniscono alle strategie aziendali.

Grande attesa per l’assemblea generale di domenica 27 marzo alle 10.30 “Vertenza Autotrasporto- Associazioni & Imprese a confronto” dove con il Segretario Nazionale di Trasportounito, Maurizio Longo, farà il punto sulla vertenza e le trattative in corso con il MIMS. L’assemblea sarà aperta a tutte le associazioni ed agli autotrasportatori che intendono contribuire con idee e testimonianze sulle criticità che stanno mettendo il settore in grave difficoltà.

Oltre ai convegni in programma, la Sala stampa di Traspo Day sarà sempre in fermento con una serie di brevi interviste ad ospiti ed espositori che commenteranno in diretta l’evento, attraverso testimonianze aziendali, promozioni e le news sugli ultimi prodotti.