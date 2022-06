F.F.ONE, raduno dei camion a Villa Literno il 16 luglio.

I tir scaldano i motori a Villa Literno

Tutto pronto per il secondo memorial F.F.ONE, il raduno truck organizzato dall’azienda Fontana e dedicato a Francesco Fontana il giovane 23enne che nel 2020 perse la vita in un drammatico incidente in moto.

L’accesso all’evento sarà gratuito e si terrà il 16 luglio 2022, dalle 10 alle 24 a Villa Literno, nel piazzale Fontana in via delle Dune.

Saranno oltre 100 camion provenienti da tutta Italia ad essere presenti all’evento, segnale duplice della validità dell’evento e manifestazione inequivocabile di quanto fosse voluto bene Francesco anche oltre la sua città di appartenenza.

Francesco era un volto noto per la comunità liternese, figlio di Michele, imprenditore nel settore trasporti e logistica e nipote di Giovanni, Presidente del Villa Literno Calcio. Un ragazzo stimato e voluto bene da tutti per il suo modo di amare la vita, disponibile con la gente e dal cuore grande.

“Per ricordare Francesco – affermano parenti, colleghi e amici, organizzatori di questa manifestazione – un ragazzo nella sua breve esistenza terrena ha donato tanto ed il suo modo di essere vero rimarrà indelebile nell’eternità e lo porteremo sempre con noi. Vogliamo ricordarlo come sarebbe piaciuto a lui, con una raduno Truck, con la gioia di un ragazzo di 23 anni che amava la vita e l’affrontava con il sorriso”.

Tutta la comunità è invitata a partecipare sabato 16 luglio al F.F.One TruckDay a Villa Literno.

