Tagliato il nastro al Pizza Village, il plauso del Sindaco Manfredi.

Neanche la pioggia pomeridiana, che ieri ha colpito Napoli, ha impensierito i turisti stranieri e i napoletani accorsi numerosi alla giornata di apertura della decima edizione del Pizza Village Napoli. Tra i primi ad arrivare sul Lungomare, accolti dagli organizzatori dell’evento, sono stati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano.

“Una bellissima iniziativa, un modo per stare insieme, per ripartire intorno alla pizza – ha commentato Gaetano Manfredi -, ho visto tanti napoletani ma anche tantissimi turisti. Il Pizza Village rappresenta sicuramente un’occasione importante per poter mettere insieme tante persone per passare momenti di serenità attorno al simbolo della pizza ma anche per dare un’opportunità ai turisti che vengono a Napoli di vedere qualcosa di nuovo e di interessante”.

Il Primo cittadino, che ha dichiarato di essere per la prima volta al Pizza Village da Sindaco, ma di conoscerlo da cittadino, dopo aver degustato la pizza preparata dalla campionessa del mondo Teresa Iorio, ha poi affermato: “Credo che il Pizza Village sia una bella esperienza, che sicuramente dà valore a quello che è il nostro territorio, quindi sicuramente è un momento significativo per la nostra città”.

Riscontri entusiastici anche da parte del Segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano: “L’abbiamo detto alla Camera e l’ha ripetuto anche il presidente Fico: questo format può essere volano per il territorio per rappresentare un biglietto da visita, un biglietto di ingresso a Napoli, nella nostra città e quindi anche di incoming turistico che per fortuna è in forte crescita. Una manifestazione bellissima perché promuove l’identità italiana, l’identità di Napoli, quindi della mia città, nel mondo”.

Soddisfatti i produttori e organizzatori del Pizza Village, Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo, che, dopo aver registrato ancora una volta una risposta eccezionale di presenze di visitatori, hanno messo a segno un significativo messaggio sociale in collaborazione con Gianni Simioli.

Domenica 19 giugno sul palco del Pizza Village Napoli si esibiranno i ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Airola. I giovani rapper interpreteranno la canzone “Guagliune Sfurtunate”, realizzata con Lucariello, pezzo uscito lo scorso 10 giugno su Spotify e Youtube con un video dedicato.

Il brano scritto e interpretato dai ragazzi dell’IPM di Airola (BN) con feat. Lucariello, rappresenta l’ultimo lavoro da loro eseguito durante i laboratori di rap diretti da Luca Caiazzo nell’ambito del progetto “Presidio culturale permanente negli IPM” dell’Associazione CCO – Crisi Come Opportunità. La disponibilità della direttrice dell’Istituto, Marianna Adanti e del magistrato Margherita Di Giglio, hanno reso possibile la partecipazione del duo che riceverà anche il premio Napoli d’aMare categoria giovani.

Sempre domenica, sul palco si esibirà anche Livio Cori, il cantante napoletano pop, protagonista con Nino D’angelo a Sanremo nel 2017 con il brano Un’altra luce, porterà al Pizza Village il suo ultimo successo.

L’evento si svolge con il supporto del Title Sponsor Mulino Caputo; del Main Sponsor Coca-Cola; dei Top Sponsor: Peroni Nastro Azzurro, Latteria Sorrentina e Carta Wow; degli Official Sponsor: Algida, Glo, Olearia Clemente, Ooni Forni, Friol, Ciao il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Toyota Gruppo Center Funari; Main Partner: Rossopomodoro, United Airlines, FlyDubai e Turkish Airlines; Official Media Partner: RTL 102.5.