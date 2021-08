Fast and Furious 9, nei cinema The Space.

L’anteprima del 2 e 5 agosto ha ‘scaldato i motori’ e ora finalmente il nono capitolo della saga del film d’azione “Fast and Furious 9”, del regista Justin Lin è ‘pronto’ per uscire in tutte le sale del circuito The Space Cinema.

A distanza di quattro anni, Dominic Toretto (Vin Diesel) passa dalla fratellanza alla genitorialità, ma sempre tra i motori rombanti. Profondamente cambiato, trascorre serenamente la sua vita con sua moglie Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Il pericolo però è sempre in agguato, soprattutto con il ritorno del fratello minore Jakob (John Cena), un intrepido pilota, un abile assassino e un ladro coinvolto in un complotto a livello mondiale.

In anteprima dal 2 e 4 agosto, anche il film "Suicide Squad" (in tutte le sale poi dal 05 agosto), che vede ancora una volta protagonisti, Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courteny, Joel Kinnaman, Sea Gunn e Nathan Fillion, con tre 'new entry' nel consolidato cast: Joaquin Cosio, Mayling NG e il noto wrestler, attore e rapper statunitense, John Cena.

