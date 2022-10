Festival del Turismo Musicale, da oggi fino a domenica 23 a Cremona, con la partecipazione dei comuni di Brescia, Busseto, Melpignano, Milano, Napoli, Pesaro e Verona.

Dal 18 al 23 ottobre avrà luogo, online e in presenza a Cremona, la seconda edizione di TUM, Festival del Turismo Musicale, un evento inedito e originale nel panorama italiano pensato per mettere in connessione gli operatori della musica e quelli del turismo e per dare l’occasione al grande pubblico di scoprire il patrimonio musicale italiano.

Al centro del Festival, il 21 Ottobre, in collaborazione con il Comune di Cremona e la Camera di Commercio di Cremona avrà luogo il tavolo di lavoro “I Comuni Musicali in Italia”, una giornata di confronto pensata per mettere per la prima volta a sistema le Amministrazioni locali che lavorano e investono sullo sviluppo di progettualità e politiche di Turismo Musicale. L’incontro si svolgerà a porte chiuse nelle sale del Comune di Cremona con la partecipazione delle Dott.ssa Paola Milo, della Dott.ssa Ilaria Casadei e del Dott. Luca Burgazzi per Cremona, del Dott. Marco Obertini e del Dott. Luigi Radassao per Brescia, del Dott. Giancarlo Alviani e della Dott.ssa Milva Furlotti per Busseto, della Dott.ssa Valentina Avantaggiato e della Dott.ssa Elisa De Giorgi per Melpignano, della Dott.ssa Addes Tesfariam Berhane per Milano, del Dott. Domenico Saviano e dell’Avv. Ferdinando Tozzi per Napoli, del Dott. Stefano Murciano per Pesaro e del Dott. Pietro Trincanato per Verona.

L’obiettivo della giornata sarà quello di creare delle connessioni tra i Comuni partecipanti, favorendo lo scambio di buone pratiche. I risultati del confronto saranno poi resi pubblici tramite una conferenza online di restituzione.

Il festival si svilupperà con un viaggio musicale di cinque giornate tra concerti, conferenze di settore, tavoli di lavoro ed itinerari unici per approfondire la conoscenza di uno dei gioielli del patrimonio musicale nazionale e per presentare al pubblico un modo diverso di percepire la musica ed i viaggi legati ad essa. Il tema di quest’edizione è “𝘗𝘰𝘓𝘪𝘚𝘧𝘖𝘯𝘐𝘦”, a simboleggiare l’unione delle diverse voci di istituzioni, comunità, operatori di settore, che si riuniranno durante le giornate del Festival, per creare una melodia condivisa rappresentativa del proprio territorio.

Il Festival del Turismo Musicale 2022 è un progetto organizzato da Butik, impresa sociale specializzata nella creazione di progetti di turismo musicale, ed è sostenuto dal Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i Progetti Speciali 2022 – Sezione Musica, con il sostegno del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona, del Consorzio Liutai Antonio Stradivari e del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia.