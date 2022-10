Recital, Giobbe Covatta canta al Teatro Bolivar sabato 22.

Sabato 22, al teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), con la nuova direzione artistica di “Nu’Tracks”, andrà in scena il “Recital” di Giobbe Covatta (start ore 21,00). Accompagnato da Ugo Gangheri (alle corde), Giosy Cincotti (fisarmonica e pianoforte) ed Ernesto Nobili (chitarra), il comico napoletano, nato a Taranto, riproporrà i momenti più significativi della sua produzione teatrale degli ultimi anni.

Senza prescindere dalla musica, sul palco, Covatta farà divertire in linea con il suo stile dove ironia e satira s’intrecciano a volte con la scienza e a volte con la carta dei diritti dell’infanzia. Come spesso accade, giocherà e farà riflettere sui paradossi della povertà e della fame dell’infanzia abbandonata, lasciando allo spettatore più di una riflessione amara ma vera, come spunto da portare a casa per pensare.

«La musica, nella forma canzone, sarà al servizio dello show e dei contenuti proposti da Giobbe per fotografarli al meglio – spiega Ugo Gangheri – Si tratterà di brani quasi tutti già editi e di grande forza espressiva tra cui “Non insegnate ai bambini” di Gaber, “Sette sono i re” dei Bandabardò, “Lo straniero” di Georges Moustaki… Noi tre musicisti in scena siamo la banda preferita di Covatta per questo racconto a tratti amaro e si preannunciano sorprese per il pubblico.»