Teatro Serra, presentazione nuova stagione giovedì 22.

Festa di presentazione della stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Serra. Appuntamento presso la sede dello spazio teatrale di Fuorigrotta in Via Diocleziano 316 (adiacente l’Osservatorio Vesuviano), giovedì 20 ottobre alle 11:00. Insieme con i fondatori Pietro Tammaro attore, formatore, acting coach e Mauro Palumbo, regista e drammaturgo, interverranno i protagonisti dei dodici spettacoli previsti fra ottobre e aprile.

Un cartellone all’insegna della sperimentazione e della nuova scena nazionale. Si comincia venerdì 28 ottobre con “Il mio amico D.” testo vincitore del Premio Fuori Luogo, dedicato a Diego Armando Maradona, con Pietro Tammaro per la regia di Luca Saccoia. Altri artisti della stazione: Rodolfo Fomario con Ciro Scherma e Valeria Esposito, Giulia Piscitelli,Antonio Santangelo, Riccardo Pisani con Maria Guida, Lucio Celaia con Nicola Guarino e Desdemona Brabanzio, Chiara Alborino con Fabrizio Varriale, Antimo Casertano, Melissa Di Genova e Francesca Fedeli vincitrice della prima edizione del “Premio Serra – Campi Flegrei”.

«Abbiamo voluto dare spazio alla nuova scena nazionale che, durante le audizioni del Premio ci ha colpito di più. Non a caso, ben cinque spettacoli sono a cura di partecipanti o vincitori del “Premio Serra-Campi Flegrei”, un progetto che abbiamo inteso, fin dalle sue origini, come un’occasione per coltivare il talento degli artisti emergenti» spiega Pietro Tammaro. «Abbiamo pensato ad un cartellone che offrisse un po’ di tutto, dal teatro classico alle nuove narrazioni contemporanee, passando per il teatro danza e la stand-up comedy» sottolinea Mauro Palumbo.