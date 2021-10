Fiera Vebo: primo giorno di successi alla Mostra d’Oltremare.

Puntuale all’appuntamento, alle 9 di venerdì,1 ottobre, alla Mostra d’Oltremare di Napoli ha aperto i battenti VEBO, la fiera internazionale dedicata al mondo del wedding, bomboniere, articoli da regalo e complemento d’arredo.

Guest star della giornata il cantante Marco Sentieri che si è intrattenuto con lo stilista Alviero Martini, per la gioia dei fan. Con 130 espositori e 134 brand presenti alla manifestazione, il primo giorno di fiera ha registrato oltre 1500 visitatori, tutti titolari di partite IVA. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre sono due gli appuntamenti da non mancare: il meeting “Tecniche di vendita a cura di Fabio Cibello, il cinque volte miglior venditore dell’anno e partner coach dell’Universita’ Bocconi di Milano; e l’incontro con la “Digital revolution”, un momento di formazione a cura di Stragency, l’agenzia di comunicazione Google partner e Facebook marketing partner specializzata in strategia e comunicazione digitale. I meeting si svolgono nella sala seminari al padiglione 4.

“Se il buongiorno si vede dal mattino – ha commentato Luciano Paolillo amministratore delegato della fiera e presidente delle Fiere Associate alla fine della prima giornata di fiera – ci aspettiamo una grande affluenza di visitatori, con cui saremo felici di condividere l’entusiasmo per questa edizione della ripresa, e i festeggiamenti per il 20° compleanno di VEBO.” La celebrazione di questo importante anniversario culminerà domenica pomeriggio con un brindisi conviviale e… una dolce sorpresa.