Finale Sanremo Giovani, 4 artisti provenienti da Area Sanremo.

Stasera, mercoledì 15 dicembre, durante la serata finale di “Sanremo Giovani” in diretta in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, DESTRO, LITTAMÈ, SENZA_CRI e VITTORIA, i 4 giovani artisti dell’edizione 2021 di AREA SANREMO, si contenderanno il podio per poter accedere alla 72a edizione del Festival di Sanremo.

Area Sanremo è una manifestazione organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolè. La Direzione Artistica di Area Sanremo è a cura di Massimo Cotto.

«Questa sera faremo il tifo per tutti e 4 i nostri finalisti di Area Sanremo alla serata finale di Sanremo Giovani – racconta l’Avv. Filippo Biolè – Peraltro la questione Littamè, risoltasi come anche noi avevamo immaginato prima ancora che fosse la Rai ad esprimersi, è stata solo un inconveniente che ha offerto l’occasione per avere conferma della bontà delle rigorose regole che ci siamo dati nel nostro regolamento con riguardo alla natura inedita dei brani in gara e che garantiscono trasparenza e uniformità di giudizio nell’interesse di tutti i partecipanti».

I 4 giovani artisti che questa sera parteciperanno alla serata finale di “Sanremo Giovani” sono stati scelti dalla Commissione Artistica della RAI tra i 21 vincitori di Area Sanremo, precedentemente selezionati dalla Commissione di Valutazione, composta da Franco Zanetti (Presidente), dal Maestro Giuseppe Vessicchio (Presidente), Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi. Il Presidente Onorario della Commissione di Valutazione è stato Vittorio De Scalzi. Il commissario supplente è stato Maurilio Giordana. Il garante di questa edizione è stato Massimiliano Longo.

